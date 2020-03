Prijzen vrije vleeskuikens in vrije val

De noteringen van vrije vleeskuikens gaan hard onderuit. Contracten blijven volgende week nog gespaard.

In het Belgische Deinze gaat de notering voor deze week € 0,02 per kilo omlaag naar € 0,87 tot € 0,89 per kilo levend gewicht. De Barneveldse notering voor vrije kuikens voor levering volgende week gaat nog veel harder onderuit. Zware kuikens leveren € 0,05 per kilo in en brengen dan nog € 0,86 tot € 0,88 per kilo op. Doordat de verkoop van grillers bijna helemaal is weggevallen, gaat de prijs van lichte kuikens nog harder onderuit. Die notering daalt € 0,06 naar € 0,85 tot € 0,87 per kilo.

Prijsval onverwacht

De prijsval kwam onverwacht. Tot vorige week liepen de verkopen juist goed en was de stemming op de markt uitstekend. De veranderde afzetpatronen door de coronamaatregelen laten de markt nu als een blad aan de boom omslaan.

Contractprijzen nog ongemoeid

Het leeuwendeel van de kuikens die slachterijen verwerken, zijn op contract. Zover nu bekend heeft dit voor volgende week nog geen invloed op de contractprijzen, maar de kans is groot dat de prijsdruk daar ook snel toe zal nemen.