Pluimveeverwerkers vragen extra te mogen slachten

Slachters het momenteel extra druk, omdat er afgelopen week zo gehamsterd is bij supermarkten.

De Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie Nepluvi is in overleg met de NVWA of er extra geslacht kan worden. Dat laat Nepluvi-voorzitter Gert Jan Oplaat weten.

Het verzoek komt vanuit pluimveeslachterijen die met name voor de retail slachten, zo geeft Oplaat aan. Om te mogen slachten moet er NVWA-toezicht in de slachterij aanwezig zijn. Als slachterijen op andere tijden dan normaal willen slachten moeten zij hiervoor eerst overleggen of de toezichthouder ook kan. Volgens Oplaat hebben retailslachters het momenteel extra druk, omdat er afgelopen week zo gehamsterd is bij supermarkten.

Grootste zorg: geen NVWA

Verder heerst vooral onzekerheid en afwachtendheid in de pluimveevleesmarkt zegt Oplaat. “De export loopt wel weg, maar er wordt wel wat gecanceld. Dat is op dit moment niet heftig, maar er zijn wel vragen over wat er gaat gebeuren met de in- en uitvoer van producten.” Zijn grootste zorg is dat er geen NVWA-toezicht beschikbaar zou zijn op het moment dat er NVWA-medewerkers besmet zouden zijn met het coronavirus. “Daar moet je niet aan denken.”

Personeel geen probleem

In de tuinbouw zijn er zorgen over de beschikbaarheid van buitenlandse arbeidskrachten. Ook pluimveeslachterijen werken veel met personeel afkomstig uit het buitenland, maar Oplaat heeft tot zover geen meldingen gekregen van slachterijen die hier tegen problemen aanlopen. Willem Tel, Agri Manager bij de Achterhoekse pluimveeverwerker Esbro, laat weten dat dit bij hen in ieder geval geen probleem is en ze nog steeds een volledige bemensing hebben.

Veel voorzorgsmaatregelen

Esbro neemt ontzettend veel voorzorgsmaatregelen om het virus buiten te houden, vertelt Tel. Van al het personeel wordt bij aanvang van de dag eerst de temperatuur opgenomen. Overal staat ontsmettingsmateriaal, personeel begint de dag met handen ontsmetten, en ook chauffeurs van pluimveetransport hebben ontsmettingsmateriaal en mondkapjes bij zich. In de kantine mogen mensen alleen in kleine groepen bij elkaar zitten en rookruimtes zijn gesloten. “We zijn ons enorm bewust van het risico en nemen het heel serieus,” zegt Tel. Tegelijk is het op dit moment ‘business as usual’ zegt hij, de productie gaat gewoon door.

Broederijen: geen problemen

Ook in de broederijenketen is het nog business as usual. Zorgen zijn er wel, maar COBK-voorzitter Anton Butijn zegt dat er op dit moment geen problemen zijn. De export van broedeieren en eendagskuikens loopt op het moment nog gewoon door, ook per vliegtuig. Grootste zorgpunt bij het COBK is wanneer er personeel besmet zou raken. De werkzaamheden die broederijmedewerkers uitvoeren zijn heel specifiek en niet uit te besteden aan een groep uitzendkrachten, aldus Butijn. Broederijen hebben hiervoor al wel scenario’s klaarliggen: in het geval van besmetting van medewerkers en wanneer anderen moeten thuisblijven worden buitendienstmedewerkers ingeschakeld.

Anevei: horecabestellingen afgezegd

In de eiersector worden er wel problemen gesignaleerd. Het effect van de corona-maatregelen op eierhandel is Anevei, de brancheorganisatie van de eierhandelaren en eiproductenfabrikanten, momenteel aan het inventariseren. Maandagmorgen kwamen al de eerste berichten over horecagroothandels die massaal hun bestellingen afzeggen. Een eierhandel in Barneveld, die zich vooral richt op de horecagroothandel en niet met naam in de media wil, bevestigt dit. “Ik kreeg zondagmiddag na de persconferentie al de eerste telefoontjes. Toen stonden al vrachtwagens klaar om maandagmorgen vroeg te vertrekken.”

Handelaar gevraagd of eieren retour mogen

Volgens deze eierhandelaar zal vooral de horecagroothandel die alleen horeca doen het moeilijk krijgen. “Zij die ook kantoorcatering hebben, en winkels erbij doen, krijgen vandaar uit misschien wat meer vraag.” Zelf zal hij proberen de komende weken zijn aanvoer zo rustig mogelijk te houden. “Ik kreeg ook al vragen of leveringen van de afgelopen week retour mochten. Maar daar kunnen we niet aan beginnen.”

Medeauteur: Hans Bijleveld