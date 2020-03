Ophef over Beter Leven-eieren

Pluimveehouders hebben geen goed woord over voor de praktijk van supermarktketen Jumbo om ‘gewone’ scharreleieren in doosjes van 1 ster Beter Leven-keurmerk (BLk) te doen.

NOP-voorzitter Eric Hubers krijgt hier boze appjes en telefoontjes van pluimveehouders over. “Er wordt hier verkeerd gehandeld en dat moet aan de orde gesteld worden”, zo zeggen de meesten, aldus Hubers. De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouderij (LTO/NOP) heeft over deze kwestie dondermiddag een brief gestuurd naar de Dierenbescherming. De organisatie heeft er grote moeite mee dat Jumbo en Albert Heijn in hun winkels ‘gewone’ scharreleieren in 1 ster Beter Leven-verpakkingen aan consumenten verkopen. “Wij dringen erop aan om op de kortst mogelijke termijn een andere beschikbare oplossing te kiezen.”

Coronasituatie

Momenteel is er door de coronasituatie grotere vraag in de supermarkten naar eieren. De meeste supermarkten verkopen alleen nog BLk-eieren, minimaal 1 ster. Dat zijn scharreleieren met een plus, van scharrelkippen uit een stal daglichttoetreding en een overdekte uitloop. Om aan de grote vraag naar eieren te kunnen voldoen, verkopen Jumbo en Albert Heijn nu ook gewone scharreleieren. Omdat er geen gewone Jumbo scharreleierendoosjes zijn en ook geen merkloze scharreleierendoosjes, kan het nu voorkomen dat er in 1 ster BLk-eierendoosjes gewone scharreleieren zitten. Voor de consument is dit echter niet te zien of te achterhalen. Ook is het niet te zien aan de prijs van de eieren.

Werkwijze tijdelijk toestaan

Stichting Beter Leven keurmerk (SLBk) en de Dierenbescherming staan deze werkwijze tijdelijk toe. “Omdat stickers erover heen plakken niet schijnt te werken. En handmatig niet te doen te zijn”, aldus Marijke de Jong, programmamanager Beter Leven-keurmerk.

Albert Heijn, dat met hetzelfde probleem zit en vanwege de grote vraag naar eieren ook tijdelijk weer gewone scharreleieren gaat verkopen, maar onvoldoende geschikt verpakkingsmateriaal heeft, heeft daar wel een oplossing voor: “De scharreleieren zijn verpakt in de doosjes Basic 10 stuks. Dit zijn doosjes waar normaal BLk 1 ster eieren inzetten. Het BLk-logo plakt de leverancier af.”

Doosjes zonder BLK-keurmerk

LTO/NOP vindt dat niet-BLK-scharreleieren uitsluitend mogen worden verkocht in doosjes zonder BLK-keurmerk. En dat als deze doosjes op korte termijn niet voorhanden zijn, zo spoedig mogelijk stappen worden genomen om te zorgen dat deze verpakkingen snel beschikbaar komen.

En dat in de tussentijd in alle winkels van de betreffende retailers duidelijk moeten worden geïnformeerd over de situatie. Tot slot dringt LTO/NOP er bij de Dierenbescherming op dat zolang het is toegestaan om niet-BLk-scharreleieren in BLk-doosjes te doen, alle BLk-eierdoosjes gestickerd worden met een tekst die aangeeft dat in die dozen ook eieren kunnen zitten die niet aan de BLk-voorwaarden voldoen. Volgens LTO/NOP is dit mogelijk, want enkele jaren geleden, toen de ophokplicht wegens AI langer dan twaalf weken duurde, doosjes met ‘vrije uitloop-eieren’ moesten worden gestickerd omdat de vrije uitloop-eieren toen niet meer als zodanig mochten worden verkocht, maar als scharreleieren.