Ook niet-NSK-kip bij Jumbo door coronacrisis

Bij supermarktketen Jumbo ligt op het moment kippenvlees in de schappen dat niet voldoet aan de eisen van het Nieuwe Standaard Kip-concept (NSK).

Enkele jaren terug stapte Jumbo volledig over naar Nieuwe Standaard Kip, ter vervanging van het reguliere kippenvlees in de schappen. Door de coronacrisis en de plotseling verhoogde vraag vanuit de supermarkten naar kip is er op dit moment echter meer vraag naar kippenvlees dan dat er binnen het NSK-concept beschikbaar is.

Een woordvoerder van Jumbo laat weten dat tijdelijk 1 verpakking niet-Nieuwe Standaard Kip bevat. In de winkels liggen grootverpakkingen kipfilet (800 gram) die simpelweg ‘Kip’ vermelden op het label, waar normaal Nieuwe Standaard Kip vermeld staat. “We vinden het belangrijk dat klanten voor al hun boodschappen bij Jumbo terecht kunnen, zeker in deze tijd”, aldus de retailer.

Foto: Kirsten Graumans

Maatregel van tijdelijke aard

Volgens Jumbo is ook deze kip afkomstig van een langzamergroeiend ras. In antwoord op de vraag uit welke conceptenstroom de kuikens afkomstig zijn laat een woordvoerder weten dat de supermarkt tijdelijk gebruikmaakt van kippenvlees dat eerder naar de industrie en foodservice ging, maar door sluiting van de horeca nu beschikbaar is.

Gevraagd of er de komende tijd meer niet NSK-kip in de schappen komt, zegt de Jumbo-woordvoerder dat het concern ervan uitgaat dat het een maatregel van tijdelijk aard is. “Het verloop van de coronacrisis laat zich echter niet voorspellen. We zullen al het nodige doen om onze klanten voldoende producten aan te bieden”, aldus de woordvoerder.