Nog geen slachttijdverruiming voor pluimveeslachterijen

Pluimveeslachterijen zijn nog altijd in gesprek met de NVWA en het landbouwministerie over verruiming van de slachttijden.

Dat laat Nepluvi-voorzitter Gert Jan Oplaat weten. Volgens hem heeft de NVWA capaciteitsgebrek en is het daardoor tot zover niet mogelijk meer te slachten. De grote vraag vanuit de retail is er daarentegen nog steeds. Die is gelinkt aan zorgen en maatregelen vanwege het coronavirus.

NVWA-toezicht

De NVWA kon woensdag 18 maart nog niet direct antwoord geven op de vraag hoe het staat met de capaciteit en inzet van medewerkers in slachterijen in verband met het coronavirus. Maandag 16 maart vroegen pluimveeslachterijen bij de NVWA een verruiming van de slachttijden aan om extra te kunnen slachten om te voldoen aan de retailvraag. Om te slachten moet er NVWA-toezicht aanwezig zijn in de slachterij. Oplaat wil niet zeggen hoeveel slachterijen dit hebben aangevraagd; enkel dat het er meer dan één is en dat het slachterijen die met name voor retail slachten.

Veel vraag uiti retail

“De vraag vanuit de retail is giga-groot. Retailslachterijen hebben het drukker dan in de kerstperiode,” geeft de Nepluvi-voorzitter aan. Sinds afgelopen weekend wordt er volop gehamsterd door consumenten. Bovendien is de vraag naar kip vanuit de retail enorm verhoogd doordat zoveel andere delen van het openbaar leven platliggen, waaronder de horeca.

‘Vliegende teams’

Volgens Oplaat heeft Nepluvi van de voedselautoriteit te horen gekregen dat slachterijen wel geprioriteerd zijn voor toezicht. De slachterijenorganisatie heeft voorgesteld dat de voedselautoriteit wellicht kan werken met ‘vliegende teams’ of steekproeven in deze uitzonderlijke tijd. Oplaat gaf eerder deze week al aan dat het een grote zorg is voor pluimveeslachterijen dat er geen toezichtscapaciteit zou zijn door ziekteverzuim vanwege corona.

Zorg over continuiteit bij slachterijen

Onder alle dierlijke sectoren binnen LTO Nederland is er het meeste zorg over de continuiteit bij slachterijen als het gaat om zorgpunten rondom corona, zegt LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers. Die worden gezien als relatief de meest kwetsbare link in de pluimveeketen op dit moment. Tot zover zijn er in de pluimveehouderij geen grote problemen ontstaan vanwege het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het virus af te remmen, maar grootste zorg is dat slachterijen om bepaalde redenen niet kunnen slachten. Bijvoorbeeld door gebrek aan toezicht maar ook wanneer personeel ziek raakt.



Mede-auteur: Carolien Kloosterman