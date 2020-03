Kuikenslachters bundelen krachten

YMBA, het bedrijf achter pluimveeslachterij Remkes, en Jerry van Miert Holding willen een joint venture vormen waarbij ze samen zeggenschap krijgen over het bedrijf Van Miert Procuratie Breukelen.

De bedrijven vroegen op 19 maart de Autoriteit Consument & Markt om toestemming voor de joint venture.

Voor kuikenleveranciers, partners, klanten en personeel zal niks veranderen. Beide ondernemingen blijven zelfstandig opereren en Van Miert blijft zaakvoerder van zijn ondernemingen. Met de samenwerking willen beide bedrijven voordelen behalen op gebied van planning, verkoop en logistiek. Als de ene te weinig kuikens heeft en de ander teveel, is het aanbod beter op elkaar af te stemmen. Ook denken de ondernemers met de joint venture beter te kunnen anticiperen op specifieke vragen van klanten.

Slachterij GPS in Nunspeet

Van Miert heeft slachterijen in het Limburgse Hunsel en het Utrechtse Breukelen. Remkes is eigenaar van slachterij GPS in Nunspeet en slacht naast vleeskuikens ook moederdieren. Beide bedrijven samen zijn goed voor circa 2,3 miljoen kuikenslachtingen per week. Daarnaast verzorgt Remkes Food Products het koken en verpakken van pluimveevlees en bij Remkes Convenience in Barneveld wordt pluimveevlees gemarineerd en gebraden.