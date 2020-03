Hoger saldo vleeskuikens door lagere voerkosten

Het saldo van een standaard vleeskuikenbedrijf (met 100.000 reguliere vleeskuikens) was in januari € 2.500 hoger dan in januari 2019.

Het saldo van € 18.749 in januari was bijna € 1.000 hoger dan het saldo van € 17.780 in december 2019. Dit blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WEcR).

Voerkosten daalden sterker dan opbrengsten

De toename van het saldo ten opzichte van een jaar geleden komt volgens het instituut doordat de voerkosten sterker daalden dan de opbrengsten. De voerkosten waren met € 92.330 7% lager dan in januari 2019, terwijl de opbrengsten door bijna 3% lagere contractprijzen van slachtrijpe kuikens € 3.700 lager uitvielen.

Invoerconcurrentie

In 2019 zorgde invoerconcurrentie voor druk op de opbrengstprijs. Vooral ruim aanbod uit Polen en Oekraïne had lage prijzen tot gevolg. Borstkappen met vleugel konden heffingsvrij worden ingevoerd waarna ze versneden werden tot kipfilet, waarvan de invoer in de EU niet heffingsvrij is. Om dit tegen te gaan, heeft de EU eind vorig jaar een nieuw en hoger heffingsvrij quotum voor kipfilet (met of zonder bot) uit Oekraïne afgesproken. Dit maakte een einde aan de heffingsvrije invoer van borstkappen met vleugel. In januari maakte dit een einde aan de daling van de opbrengstprijzen.