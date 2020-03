H5N8-vogelgriep nog niet uit de lucht

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is in Europa nog niet uit de lucht. Duitsland heeft vrijdag 13 maart nog een nieuwe uitbraak met het virus gemeld bij werelddiergezondheidsorganisatie OIE.

Het gaat om een uitbraak bij hobbypluimvee in de plaats Bad Lausick, nabij Leipzig. Van de 44 dieren (eenden en kippen) die de hobbyhouder had, waren er 24 gestorven aan het virus voordat de rest is afgevoerd. Verder heeft ook Polen vorige week zes nieuwe uitbraken met het HPAI-virus gemeld bij de OIE. De meest recente daarvan was op 5 maart, in de West-Poolse provincie Neder-Silezië.

Avined: let op bioveiligheid op je bedrijf

Pluimveeorganisatie Avined vraagt pluimveehouders de bioveiligheid op hun bedrijf goed in de gaten te blijven houden. Blijf zorgvuldig omgaan met contacten uit landen waar het virus tot zover is vastgesteld. Naast Duitsland zijn dit zijn binnen de Europese Unie:

Polen

Slowakije

Hongarije

Roemenië

Tsjechië

Bulgarije

Voor deze landen geldt nog altijd een verplichte dubbele reiniging en ontsmetting voor pluimveetransport.

Ook in enkele landen buiten de EU is hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Voor transport van buiten de EU geldt sowieso een verplichte dubbele R&O.

Ophokplicht commercieel pluimvee nog steeds van kracht

In Nederland geldt in ieder geval dinsdag 17 maart nog altijd een ophokplicht voor commercieel pluimvee. Vorige week zou het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit deze evalueren – op basis van advies van de Deskundigengroep Dierziekten – om te bezien of deze al dan niet gehandhaafd blijft. Het ministerie laat weten dat besluitvorming hierover vanwege alle ontwikkelingen rondom het coronavirus wat meer tijd kost. Het is nog niet duidelijk wanneer hierover een besluit komt.