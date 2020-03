GD organiseert webinar over kreupelheid door reo

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) organiseert donderdag 2 april een webinar over kreupelheid als gevolg van een peesschedeontsteking door het reovirus.

De GD zou een seminar over dit onderwerp organiseren, maar omdat samenkomsten vanwege corona niet meer mogen, wordt het nu een webinar.

Tijdens het gratis webinar, dat is bedoeld voor pluimveehouders, pluimveedierenartsen en voorlichters, praten de pluimveedierenartsen Christiaan te Veen en Sjaak de Wit de deelnemers bij over de stand van zaken en over de uitkomsten van praktijkonderzoek en preventiemaatregelen, in het bijzonder vaccinatie.

Reovirus bij moederdieren en peesschedeontstekingen

Het praktijkonderzoek betreft de relatie tussen de reovirusstatus bij moederdieren en het voorkomen van peesschedeontsteking door reovirus bij de nakomelingen. Symptomen door het reovirus treden vooral op bij vleeskuikens, minder bij leghennen en ouderdieren.

Vogelgriep-webinar

GD heeft al eerder in Nederland een keer een webinar georganiseerd over maatregelen rond vogelgriep. Internationaal nemen GD-specialisten regelmatig deel aan webinars als spreker, recentelijk nog voor Pig Progress en voor Poultry World.

Dit jaar organiseert GD ook internationale webinars. Dit reo-webinar is het eerste webinar dat GD dit jaar voor Nederlandse pluimveehouders organiseert.

Inschrijven kan tot en met 1 april

Inschrijven voor het webinar kan tot en met woensdag 1 april.