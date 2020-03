Eiertekort bij Jumbo en Albert Heijn

Er is op dit moment een extreem grote vraag naar eieren. Bij Jumbo en Albert Heijn vertoont het eierschap lege plekken. Om aan de grote vraag te voldoen biedt Jumbo sinds maandag 23 maart ook ‘gewone’ scharreleieren zonder het 1 ster Beter Leven keurmerk (BLk) aan.

Deze gewone scharreleieren zitten in doosjes met het etiket met etiket 1 ster BLk-eieren. Jumbo vermeld bij het schap op zogenoemde schapkaartjes. “i.v.m. de grote vraag kunnen onze verpakkingen van 1 ster Beter Leven scharreleieren tijdelijk eieren zonder 1 ster Beter Leven keurmerk bevatten. Het betreft wel in alle gevallen scharreleieren.” Klanten weten dus niet of ze een doosjes met gewone scharreleieren kopen of met 1 ster BLk-eieren of een combinatie van beide soorten.

Tijdelijke situatie

“We willen benadrukken dat het hier gaat om een uitzonderlijke en tijdelijke situatie om ervoor te zorgen dat we in deze periode eieren kunnen (blijven) aanbieden aan al onze klanten”, zegt Paulien Straeter, perswoordvoerster van Jumbo supermarkten.

Stichting Beter Leven keurmerk (SBLk) heeft ingestemd met de tijdelijke werkwijze om ‘gewone’ scharreleieren aan te bieden in doosjes van 1 ster BLk-scharreleieren.

Meewerken aan oplossing

Marijke de Jong, BLk-programmamanager: “Volgens de supermarkten waren er geen andere doosjes beschikbaar om gewone scharreleieren aan te bieden. Jumbo en Albert Heijn verkopen al langere tijd alleen nog Beter Leven 1 ster scharreleieren en hebben geen huismerkdoosjes meer voor gewone scharreleieren. Ook neutrale scharreldoosjes waren onvoldoende beschikbaar, zeiden de supermarkten ons.”

Volgens De Jong heeft Jumbo vorige week donderdag toestemming gevraagd om gewone scharreleieren te mogen verkopen in doosjes met etiket 1 ster BLk-eieren. Albert Heijn kwam een dag later met eenzelfde verzoek voor hetzelfde probleem. De Jong: “We wilden ons niet star opstellen en meewerken aan een oplossing. Wel onder de voorwaarde dag het tijdelijk is en transparant is naar de consument.

Strater van Jumbo: “We zetten schapcommunicatie in om onze klanten goed te informeren.”