Afzet valt weg, eendagskuikens geëuthanaseerd

De vele gecancelde vluchten naar derde landen vanwege de uitbraak van het coronavirus hebben ook gevolgen voor de afzet van eendagskuikens in de legsector.

Een deel van de eendagskuikens bestemd voor Midden-Afrika moet noodgedwongen worden geëuthanaseerd. Dat zegt Anton Butijn, voorzitter van brancheorganisatie COBK (Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens).

“We doen er alles aan om voor onze eendagskuikens een goede bestemming te vinden. Helaas lukt dat nu niet voor alle dieren”, aldus Butijn. Hij wil niet zeggen hoeveel eendagskuikens geëuthanaseerd worden. “We voeren dagelijks bestuurlijk overleg om de afzet van eendagskuikens zo goed mogelijk te organiseren. Europese exporteurs hebben intensief contact met elkaar. Ondanks de concurrentie wordt goed samengewerkt.”

Voor een deel van de eendagskuikens hebben we een bestemming in Europa gevonden

Anton Butijn, voorzitter van brancheorganisatie COBK

Gros vluchten Midden-Afrika gecanceld

Eendagskuikens gaan normaliter met zogenoemde combivluchten (vracht en passagiers) naar Midden-Afrika. Het gros van deze vluchten is gecanceld. “Sommige vluchten zijn omgeboekt en voor een deel van de eendagskuikens hebben we een bestemming in Europa gevonden”, aldus Butijn, die vreest voor de gevolgen in Midden-Afrika. “De Afrikaanse pluimvee-industrie is grotendeels afhankelijk van de import. Voor de voedselvoorziening in Afrikaanse landen is het cruciaal dat de import weer op gang komt.”

Mogelijk moeten we koppels moederdieren vervroegd slachten, een enorme kapitaalvernietiging

Geraamde financiële schade € 2 miljoen

Iedere maand gaan 1,7 miljoen Nederlandse eendagskuikens (leg) naar derde landen. Met landen als Ghana, Congo, Nigeria en Ivoorkust wordt Midden-Afrika een alsmaar belangrijker afzetgebied. Sinds 20 maart worden in Nederlandse broederijen geen eieren meer ingelegd voor afzet in Midden-Afrika. “Tot 10 april hebben we te maken met een teveel aan eendagskuikens”, aldus Butijn. Hij raamt de financiële schade van de weggevallen afzet van eendagskuikens op € 2 miljoen raamt. Over de mogelijke vervolgschade tast de COBK-voorzitter in het duister. “Het is niet duidelijk hoe lang deze coronacrisis aanhoudt. Mogelijk moeten we koppels moederdieren vervroegd slachten. Dat zou een enorme kapitaalvernietiging betekenen.”

Ondanks langere wachttijden en grenscontroles loopt de afzet van eendagskuikens in Europa en Rusland volgens Butijn goed door. “Leveringen per truck gaan goed. Het knelt bij de luchtvaart.”

10 tot 15 % minder kuikens opgezet

De afzet van broedeieren in de internationale vleeskuikenmarkt wordt volgen Butijn minder geraakt. De lokale vraag valt echter wel deels weg, zo ziet hij. “Er worden 10 tot 15 % minder kuikens opgezet. Sommige kuikenhouders kiezen ervoor een rondje leeg te staan. Datzelfde beeld zien we ook in België. Ook daar worden minder eieren voor vleeskuikens ingelegd.”

Extra coronamaatregelen in broederijen

Broederijen nemen in tijden van de coronacrisis extra maatregelen, aldus Butijn. “Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Medewerkers blijven op één en dezelfde afdeling, om ziekteoverdracht te voorkomen. Het werk in de broederij is redelijk specialistisch. Dat kan niet zomaar door uitzendkrachten worden overgenomen.”