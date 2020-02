Vogelgriep H5N8 bij Duitse hobbydieren

In de Duitse deelstaat Baden-Wurttemberg is vorige week vrijdag hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij hobbydieren.

Dat blijkt uit een melding van Duitsland die de werelddiergezondheidsorganisatie OIE maandag heeft gepubliceerd.

Dichter bij de Nederlandse grens

Het virus is vastgesteld bij hobbydieren in de plaats Bretzfeld, zo’n 50 kilometer boven Stuttgart. Daarmee is deze uitbraak een stuk westelijker en dus een stuk dichter bij de Nederlandse grens dan tot nu toe het geval is geweest met de H5N8-uitbraken. Het H5N8-virus is sinds 31 december 2019 32 keer vastgesteld op pluimveebedrijven en bij hobbydieren. In Bretzveld is het virus nu vastgesteld bij een hobbyhouder die verschillende soorten dieren hield: legkippen, ganzen, eenden, fazanten en ander gevogelte. Van de in totaal 69 dieren waren er al 44 dood. De rest is geruimd.

Tweede keer

Het is de tweede keer dat dit type vogelgriepvirus dit jaar in Duitsland is vastgesteld. In januari werd een dode kolgans gevonden in het Oosten van Duitsland, vlak bij de Poolse grens, die besmet bleek met het H5N8-virus.