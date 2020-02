Nieuwe Duitse methode bepaling kuikengeslacht in ei

Technici in Duitsland hebben patent aangevraagd voor (nog) een nieuwe methode om het geslacht van kuikens in het ei te bepalen.

Het gaat om een methode die gebruik maakt van zogenoemde fluorescentiespektroskopie. Daarvoor wordt een minimaal gaatje in de eischaal geboord en de inhoud van het ei belicht met laser. Het geslacht van een kuikenembryo kan dan al met 75% kans op succes na drie dagen worden vastgesteld. De succesrate bij zes dagen ligt op 95%, zo blijkt uit een reportage in het Wochenblatt für Landwirtschaft und Landleben.

Werken aan grotere nauwkeurigheid

De ontwikkeling was in handen van het Institut für Industrielle Informationstechnik van de Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lemgo en de Hochschule Coburg. De instellingen werken nog door aan een nog grotere nauwkeurigheid. Mogelijk kan met de methode de door landbouwminister Julia Klöckner gestelde deadline voor de beëindiging van het ruimen van kuikenhaantjes in de broederijen worden gehaald. Klöckner wil dat daaraan uiterlijk eind volgend jaar een einde komt.

Niet enige en eerste methode

De methode in kwestie in niet de enige en eerste in zijn soort. Een technologie van het Duitse bedrijf AAT is in december voor het eerst in Frankrijk toegepast. De Franse supermarktketen Carrefour gaat al eieren verkopen van leghennen waarvoor in het broedstadium de AAT-methode is gebruikt.