Nepluvi vreest voor buitenlandse concurrentie

Nepluvi-voorzitter Gert-Jan Oplaat is bang dat (oneerlijke) buitenlandse concurrentie de Europese pluimveevleesindustrie hard gaat raken.

Daarbij gaat het specifiek om de Mercosur-deal, de forse import uit Oekraïne, een mogelijk post-brexit quotum van kip én de Thailand Free Trade Agreement (FTA). “Wij zijn bezorgd over het afsluiten van handelsovereenkomsten zoals de Mercosur-deal. Die hebben veel impact op de Europese pluimveevleesmarkt. De agrarische sector en de pluimveevleessector in het bijzonder mogen niet als wisselgeld worden gebruikt ten faveure van sectoren zoals de auto-industrie.”

12 tot 13% van de totale Europese pluimveevleesproductie

Met de Mercosur-deal is een kippenquotum van 180.000 ton gemoeid. Tel daarbij op de 70.000 ton pluimveevlees vanuit Oekraïne en het mogelijke Britse kippenquotum na de invoering van de brexit en je praat over 12 tot 13% van de totale Europese pluimveevleesproductie, aldus Oplaat, die daarover aan de bel trok bij het kabinet.

‘Desastreuze deal’

De Nepluvi-voorzitter moet nog zien of de Mercosur-deal uiteindelijk van kracht wordt. “Over de Mercosur-deal moet nog gestemd worden, zowel in het Europees Parlement als op nationaal en regionaal niveau. Het is nog geen gelopen koers. Met de Avec zijn we druk aan het lobbyen om Europarlementariërs ervan te overtuigen dat dit een desastreuze deal is.”

Wegvallen import zorgt voor verlichting

Eind januari zijn de EU-grenzen vanwege vogelgriep dichtgegooid voor Oekraïens pluimveevlees. Oekraïne zou intussen werken aan erkenning van regionalisering, om de export van pluimveevlees naar de EU weer te hervatten. Medio februari is Oplaat op de hoogte van de geruchten daarover. “Ik weet niet of Oekraïne aan de voorwaarden van regionalisering kan voldoen en of de import weer op gang komt”, aldus Oplaat, die aangeeft dat het wegvallen van de Oekraïense import voor verlichting op de markt zorgt. “Ja, natuurlijk heeft dat invloed.”

Thailand

Oplaat heeft minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gewezen op de gevaren van de handelsovereenkomst met Thailand. “Dat is een groot pluimveevleesland, waar met diermeel wordt gewerkt. We moeten voorkomen dat we overspoeld worden met Thais pluimveevlees, dat niet aan onze standaarden voldoet.”