Micon zonder claim beschikbaar voor pluimveehouders

Agrifirm heeft van de NVWA toestemming gekregen om het aanvullend mineraalvoeder Micon weer te verwerken in pluimveevoer.

Hierdoor is het product weer beschikbaar in gangbaar en biologisch legmeel. Dat meldt Agrifirm in een nieuwsbrief.

Resultaten onderzoek NVWA

Agrifirm schrijft dat naar aanleiding van vragen van de NVWA het product tijdelijk niet werd uitgeleverd. Het onderzoek van de NVWA naar etikettering en receptuur heeft uitgewezen dat Micon valt onder de geldende wet- en regelgeving.

Vragen over claim

Medio januari lanceerde Agrifirm tijdens de BioBeurs in Zwolle met Micon een nieuwe, natuurlijke bloedluisaanpak. Dankzij de aromatische componenten in dit natuurlijke product, afkomstig van citroengras en kruidnagel, scheiden hennen een geur af die vogelmijt op afstand houdt. Naar aanleiding van vragen van het vakblad Pluimveehouderij aan Agrifirm en de NVWA had de NVWA Agrifirm erop gewezen dat Micon een registratie nodig heeft vanwege de claim van Agrifirm dat het product iets doet tegen vogelmijt bij legkippen.

Aanvullende informatie volgt

Volgens de NVWA wordt deze claim nu niet meer gebruikt door Agrifirm en is aangetoond dat de receptuur en de etikettering voldoen aan de geldende wet- en regelgeving voor diervoeder.

Op zijn website schrijft Agrifirm nu dat het Micon ziet als een waardevol product voor de legpluimveesector, dat de uitingen met betrekking tot Micon nog worden herzien en dat aanvullende informatie zo spoedig mogelijk volgt.