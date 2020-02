LNV: vanaf woensdag ophokplicht in heel Nederland

Met ingang van woensdag 12 februari geldt in heel Nederland een ophoplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden.

Dat heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigd. Aanleiding is een nieuwe uitbraak van hoogpathogene vogelgriep bij hobbydieren in Duitsland.

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen, is er een risico dat het virus ook in andere delen van West-Europa in de lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is, zo concludeert de minister.

LNV: risico op introductie virus nu groter

Het ministerie acht het risico op introductie van het virus bij Nederlands pluimvee nu groter dan twee weken geleden, toen de minister besloot voorlopig nog geen ophokplicht af te kondigen.

De landelijke ophokplicht geldt in ieder geval voor vier weken. De minister laat weten dat daarna de Deskundigengroep Dierziekten opnieuw bij elkaar geroepen wordt om een risicoinschatting te maken. Als de situatie dan is genormaliseerd kan de ophokplicht worden ingetrokken, aldus het ministerie. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn wanneer er de komende vier weken geen nieuwe uitbraken zijn.

‘Heel verstandig besluit’

De pluimveesector is tevreden met het besluit. “We vinden het een heel verstandig besluit en zijn er blij mee dat we onze dieren kunnen beschermen tegen vogelgriep,” laat LTO/NOP-voorzitter Eric Hubers weten. “Gezien ook de gisteren gemelde uitbraak is de spreiding van het virus dusdanig groot dat Nederland er zomaar bij kan zitten. Niemand wil het risico lopen op een introductie, nu we gisteren hebben gezien dat het virus ineens honderden kilometers deze kant op komt.” De pluimveesector vroeg via Avined het ministerie 3,5 week geleden al om een ophokplicht in te stellen. Het hoogpathogene H5N8-vogelgriep virus is sinds 31 december 2019 32 keer vastgesteld op pluimveebedrijven en bij hobbydieren in Midden- en Oost-Europa.

Dubbele reiniging en ontsmetting

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft met ingang van dinsdag 11 februari een dubbele reiniging en ontsmetting (R&O) verplicht gesteld voor pluimveetransport afkomstig uit Duitsland. Vervoermiddelen voor gevogelte of broedeieren die leeg terugkeren of komen uit Duitsland, moeten onmiddelijk na binnenkomst in Nederland een tweede R&O ondergaan op een erkende reinigings- en ontsmettingsplaats.