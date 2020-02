Hardeman neemt eierhandel Kwetters over

Arend Hardeman, eigenaar van Hardeman Isolatie in Kootwijkerbroek (Gld.), neemt eierhandel Kwetters in Veen (N.-Br.) over.

Dit is donderdagmiddag 27 februari bekend gemaakt. Toen werd het personeel van Kwetters ingelicht.

De broers John en Gerrit Kwetters van het familiebedrijf, dat in november 2018 zijn 65 jarig bestaan vierde, willen zich terugtrekken uit de eiersector en zien in Hardeman een betrouwbare overnamekandidaat. In een brief aan haar relaties schrijft de directie van Kwetters onder meer dat ‘tijdens de fipronil-crisis bleek hoe externe factoren de weerbaarheid van een familieonderneming kunnen raken.’

Hardeman heeft meerdere legpluimveebedrijven

Hardeman (40) uit Kootwijkerbroek heeft in Nederland diverse legpluimveebedrijven met naar verluid 1 miljoen legkippen. Hieronder de recent aangekochte Zonne-Ei Farm-legbedrijven in Emst en Kielwindeweer met samen meer dan 400.000 henplaatsen. De Gelderse ondernemer heeft ook 2 legpluimveebedrijven in Ethiopië.

Versterking positie in Duitsland

Kwetters, met hoofdvestiging in Veen, heeft eierpakstations in Veen, Ede, Hötensleben en Suzetal, beide in Duitsland. In Nederland heeft Kwetters enkele legbedrijven, waaronder sinds april 2017 een biologisch legbedrijf in Standaarbuiten (N.-Br.). Vorig jaar september kocht Kwetters in het Duitse Wandersleben een tweede legkippenbedrijf met 550.000 kippen, om zijn positie in het zuiden van Duitsland te versterken. In 2007 kocht Kwetters in het Duitse Wacklersleben zijn eerste legkippenbedrijf met 300.000 dieren.

Gerrit en John Kwetters: de overname door Hardeman van de Kwetters-organisatie is de beste weg om door te groeien. - Foto: Peter Roek

Overname met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020

Het voorlopig koopcontract tussen Hardeman en Kwetters zou op 18 februari zijn ondertekend. De komende maanden zal de voorgenomen overname worden uitgewerkt. Het voornemen is deze uiterlijk 1 juli te bekrachtigen en dat de Hardeman Egg Group 100% van Kwetters zal worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Speciaal voor deze overname heeft Hardeman de Hardeman Egg Groupe B.V. opgericht, waarvan hij bestuurder/algemeen directeur en enig aandeelhouder is.

John Kwetters bevestigde de voorgenomen overname schriftelijk, maar wilde die verder niet toelichten.

Hardeman is voornemens om in Kwetters te investeren

Verdere groei organisatie Kwetters

In de brief aan de relaties, waar Boerderij de hand op heeft weten te leggen, schrijven Gerrit en John Kwetters dat zij na de fipronil-crisis hebben besloten om op zoek te gaan naar een investeerder of overnamekandidaat, die in staat is de Kwetters organisatie door te laten groeien. Na de verwerving van de nieuwe kippenfarm in Duitsland toonde Hardeman zijn interesse voor de Kwetters organisatie. Dit heeft geleid tot diverse besprekingen over de mogelijkheid de aandelen van de Kwetters Groep (inclusief alle farms, medewerkers en onroerende zaken) van de broers Kwetters over te nemen. Zij zijn van mening dat met de overname door Hardeman van de Kwetters organisatie de beste weg is om in de toekomst door te groeien. ‘Dit temeer daar de heer Hardeman voornemens is om in Kwetters te investeren en in de bedrijfskolom uitbreiding te zoeken.’