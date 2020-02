H5N8-virus in Israël vastgesteld

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is in Israël bij een wilde vogel aangetroffen.

De vogel, een havikarend, is (levend) gevonden aan de Westelijke Jordaanoever nabij Jericho en vertoonde klinische neurologische verschijnselen.

Het dier droeg een zender en kon daarmee getraceerd worden, zo meldde Israël bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. De havikarend is in quarantaine gezet in een opvang voor wilde dieren. Israël is het zevende land waar het H5N8-virus is vastgesteld sinds 31 december 2019, het achtste als Oekraïne wordt meegeteld. Daar is wel vogelgriep van het type H5 vastgesteld, maar Oekraïne heeft niet de exacte typering bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat het virus nu zover in het Zuiden de kop opsteekt. Tot nu toe waren de meest zuidelijke uitbraken in Hongarije en het noorden van Roemenië.

Twee nieuwe uitbraken in Polen

In Polen waren er eind vorige week twee nieuwe uitbraken. Eén daarvan was in de zuidelijke provincie Silezië, die tot nu toe nog gevrijwaard was gebleven van uitbraken. Een ander was zo’n 100 kilometer van de Duitse grens in de provincie Wielkopolska, waar al meer uitbraken zijn geweest.