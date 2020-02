Gezonde kippen toch vervroegd naar slachterij

De vleeskuikenouderdieren van twee broers in Noord-Brabant moeten alsnog worden geruimd.

Dit is de uitkomst van een kort geding bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De voorzieningenrechter deed donderdagmiddag 27 februari uitspraak zonder die te motiveren. De motivatie komt over twee weken.

De 27.000 dieren in drie van de vijf stallen moeten nu alsnog worden geruimd. Dat gaat donderdagavond 27 februari beginnen.

Met de zogenoemde overschoentjesmethode worden mestmonsters in een vermeerderingsstal genomen. Deze worden op salmonella onderzocht. - Foto: Hans Prinsen

Ruiming vorige week al in gang gezet

De NVWA had ruiming van de besmette dieren vorige week in gang gezet na een eerste positieve uitslag op salmonella in drie stallen. De pluimveehouders (twee broers) hadden vorige week bij het CBb een schorsing van dat ruimingsbesluit aangevraagd, nadat meerdere aanvullende testen alle negatief waren. Dat verzoek tot schorsen werd voorlopig toegewezen tot de uitspraak van de voorzieningenrechter.