Egg Drop Syndrome in Zuid-Nederland

De virusziekte Egg Drop Syndrome (EDS) is vastgesteld bij een koppel pluimvee in Zuid-Nederland. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De ziekte kenmerkt zich onder meer door flinke dalingen in de eierproductie die vier tot tien weken kunnen aanhouden en problemen met schaalkwaliteit (windeieren), bij zowel leg- als vermeerderingskoppels.

Meerdere signalen

De GD laat weten de afgelopen maand meerdere signalen te hebben ontvangen van pluimveehouders over productiedalingen, al dan niet gecombineerd met afwijkende schalen. In sommige gevallen daalde de eiproductie meer dan 10%. De problemen worden met name gesignaleerd bij bedrijven in de driehoek Venray-Veghel-Weert. Tot nu toe is het EDS-virus echter maar op één bedrijf vastgesteld. Het EDS-virus als oorzaak is in de praktijk vaak lastig aan te tonen.

Dat het EDS-virus nog niet vaker is gevonden kan met de diagnostiek te maken hebben. Het virus zelf is vrij snel – na de acute fase – weg, vertelt pluimveedierenarts Jenneke van Dam-Van Ginkel van pluimveepraktijk Poultry Vets. “En als je meerdere virussen dan alleen EDS vindt, wat is dan de oorzaak van de verschijnselen? Het merendeel van de moederdieren en een deel van de leghennen wordt bovendien in opfok tegen EDS gevaccineerd, waardoor deze antistoffen hebben en in principe beschermd zijn. Als het virus na de acute fase weg is, kun je met serologisch onderzoek kunnen aantonen dat de titers verhoogd zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van een ingangscontrole,” verklaart Van Dam.

En als je meerdere virussen dan alleen EDS vindt, wat is dan de oorzaak van de verschijnselen?

Jenneke van Dam-Van Ginkel, pluimveedierenarts bij Poultry Vets

Op het ene bedrijf waar het virus nu is aangetoond, is dit gedaan bij bijgeplaatste SPF-hennen, dieren vrij van specifieke pathogenen. De GD laat weten dat er bij drie verschillende koppels SPF-hennen zijn bijgeplaatst, en samen met pluimveepractici hier onderzoek naar uit te voeren. Omdat het virus na de acute fase moeilijker is aan te tonen benadrukt de GD het belang van tijdig contact opnemen bij een dierenarts bij een duidelijke productiedaling.

Uitbraak zorgelijk?

Is een uitbraak van EDS zorgelijk? “We zien het niet vaak als probleem. EDS wordt veroorzaakt door een adenovirus. Adenovirussen zijn wel ziekten om rekening mee te houden,” reageert Van Dam. Er zijn geen diergeneesmiddelen die helpen tegen EDS. Bij legkippen kan de eierproductie herstelt worden door het ruien van een koppel.

Ouderdieren die EDS hebben kunnen dit overdragen aan hun nakomelingen. Die nakomelingen kunnen het virus meedragen tot deze dieren zelf in productie komen, waarna de ziekte alsnog weer kan opspelen. Het virus kan daarnaast verspreid worden tussen bedrijven onderling, bijvoorbeeld via eiertrays. Ook is incidentele besmetting van commerciële koppels vanuit wildreservoirs mogelijk, aldus GD.

In de opfok kan gevaccineerd worden tegen EDS.