EU verhandelt meer pluimveevlees

De Europese pluimveevleesimport was in 2019 met bijna 833.000 ton 2,4% groter dan in 2018 en 3,2% groter dan in 2017.

In 2019 ging er bijna 1.913.000 ton pluimveevlees de EU uit. Dat is 7,6% meer dan in 2018 en 14,7% meer dan in 2017. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Brazilië en Thailand

Bij de Europese import van pluimveevlees voeren Brazilië en Thailand, meestal in die volgorde, de boventoon. Samen zijn de landen goed voor 75% of meer van het Europees importvolume. Oekraïne is het derde herkomstland met een stijgend aandeel van 4,85% in 2015 tot 16,1% in 2019.

Zuid-Afrika toegankelijker

Bij de uitvoer van pluimveevlees zijn de bestemmingen minder uitgesproken. De top vijf – Filipijnen, Ghana, Oekraïne, Zuid-Afrika en Hongkong – was in 2019 goed voor 43,7% van het exportvolume. Met Vietnam, de Democratische Republiek Congo, Benin en Saoedi-Arabië erbij is 60% van de Europese export bekend. Zuid-Afrika, dat in 2017 en 2018 importbelemmeringen opwierp voor pluimveevlees uit de EU, is nu weer meer toegankelijk.

Export- versus importvolume

Het Europees exportvolume van pluimveevlees was vorig jaar 2,3 keer zo groot als het importvolume. In 2018 was de export nog 2,18 keer zo groot als de import. In 2017 was die factor 1,85, in 2016 1,92.