Duitse productie bio-eieren in de lift

Duitse biologische leghennenhouders produceerden in de eerste 11 maanden van vorig jaar 1,32 miljard eieren. Dat is 7,1% meer dan in de eerste 11 maanden van 2018. Dat meldt het Duitse bureau Marktinfo Eier & Geflügel (MEG), op basis van cijfers van het Federaal Bureau voor de Statistiek.

De productiestijging hangt samen met een toenemend aantal Duitse bedrijven dat biologische eieren produceert. In 2018 stonden 445 Duitse biologische pluimveehouders ingeschreven. Begin 2019 waren dat er 472. Daar kwamen verderop in het jaar nog een paar bedrijven bij. In november vorig jaar waren er in Duitsland 475 biologische eierproducenten. Deze bedrijven hebben allemaal minimaal 3.000 kippen. Het aandeel biologische eieren in de totale Duitse eierproductie was in de eerste 11 maanden van 2019 11,5%, becijferde MEG. In 2018 was dat 10%.

Meeste bio-eieren geproduceerd in eigen land

Het overgrote deel van de in Duitsland verkochte biologische eieren is afkomstig uit eigen land. Van alle biologische eieren is 86 % gelabeld met DE. Dat blijkt uit cijfers van het Duitse GfK-huishoudpanel, dat de consumentenaankopen bijhoudt. Van de geïmporteerde biologische eieren kwam het merendeel (12%) uit Nederland.