Advocaat: uitspraak met grote gevolgen voor pluimveehouders

De 27.000 dieren in 3 van de 5 stallen van een vermeerderingsbedrijf in Noord-Brabant moeten alsnog vervroegd worden afgevoerd naar de slacht.

Dat is de uitkomst in een schorsingsverzoek dat de 2 broers bij het Collega van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen het besluit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hadden aangespannen.

Twijfels over onderzoek

De broers hadden ‘gerede twijfel’ aan de positieve uitkomst van een eerste salmonella-onderzoek nadat ze in totaal 4 hertesten hadden laten uitvoeren, die allemaal negatief waren. Volgens die uitkomsten waren de dieren dus niet salmonella-besmet. Het verzoek om schorsing was in eerste instantie voorlopig toegewezen waarmee de ruiming vorige week woensdag en donderdag werd afgeblazen. De voorzieningenrechter heeft nu een definitieve uitspraak gedaan nadat deze zaak maandag diende.

Striktere toepassing regels

Tot voor kort was het gebruikelijk dat de NVWA na een positieve testuitslag standaard een verificatieonderzoek liet uitvoeren. In bijna de helft van de gevallen bleek die tweede test negatief en hoefde een koppel vleeskuikenouderdieren niet te worden geruimd.

Sinds een Kamerbrief van LNV-minister Schouten in januari worden de EU-regels met betrekking tot salmonella-besmet pluimvee strikter toegepast. Die schrijven voor dat een koppel na een positieve testuitslag moet worden afgevoerd voor de slacht. De broers wilden met de zaak een officiële hertest aanvragen in de hoop dat die negatief zou zijn en afvoer van de dieren zou kunnen worden voorkomen.

Grote financiële gevolgen

Volgens advocaat Niels Crooijmans van Goorts+Coppens advocaten in Deurne zijn de pluimveehouders heel erg teleurgesteld over de uitspraak. En heeft die grote financiële gevolgen. Ruim de helft van hun bedrijf komt leeg te staan. En nieuwe dieren staan pas in de planning voor na de zomer.

Op deze manier komen we in een systeem terecht waarbij gezonde kippen worden afgeslacht

Volgens de advocaat wordt het Europese beleid veel te eng uitgelegd. “Het kan en mag nooit de bedoeling zijn geweest van de Europese wetgever dat kippen direct bij een eerste positieve uitslag worden geruimd en dat bij twijfel de ruiming toch door blijft gaan. In dit geval zijn 4 hertesten uitgevoerd die allemaal dezelfde conclusie hadden: negatief getest op salmonella. De aanwezige kippen zijn dan ook gezond. Toch worden ze geruimd.”

Financiering intrekken

Volgens Crooijmans komt daar komt bij dat het enige verweer dat de NVWA heeft, dat zij moet ruimen omdat de EC mogelijk de cofinanciering voor het salmonella-bestrijdingsprogramma intrekt. “We kijken dus niet meer naar de vraag wat nu de bedoeling is geweest, maar met name naar de financiële risico’s. Een vreemde gang van zaken, aangezien ook de EC zal kunnen/moeten begrijpen dat in het kader van twijfel over de eerste uitslagen, een hertest uitgevoerd moet kunnen worden.”

Het kleinste foutje kan al zorgen voor een positieve test en dus ook een ruiming van het bedrijf

De advocaat vindt het hoog tijd dat hierover Kamervragen worden gesteld. “Want op deze manier komen we in een systeem terecht waarbij gezonde kippen worden afgeslacht.”

Meer vertrouwen in tweede uitslag

Tijdens de zitting maandag uitte de NVWA twijfels over de eerste bemonstering, die door of in opdracht van de pluimveehouders zelf wordt uitgevoerd. Een specialist van Wageningen UR, als deskundige bij de zitting aanwezig, zei meer vertrouwen te hebben in een tweede negatieve uitslag (in opdracht van de NVWA) dan in een eerste positieve uitslag (uitgevoerd in opdracht van of door de pluimveehouder). Crooijmans: “Het kleinste foutje kan al zorgen voor een positieve test en dus ook een ruiming van het bedrijf.”