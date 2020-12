Weer notering voor vrije kuikens

De Barneveldse notering voor vrije kuikens is weer in de lucht.

Zowel voor de lichte als de zware vrije kuikens is de prijs vastgesteld op € 0,66 tot € 0,68 per kilo levend gewicht. Daarmee opent de notering 4 cent hoger als het niveau waarbij de notering 7 weken geleden gesloten werd.

Faillissement GPS

Door het uitstel van betaling en later het faillissement van slachterij GPS kwamen plotseling veel kuikens boven de markt te hangen. Dat gaf zoveel reuring in de markt dat de noteringscommissie besloot de notering tijdelijk te staken omdat representatieve prijsbepaling niet meer mogelijk was. Nu de laatste GPS-kuikens zijn opgenomen door de markt, start de notering weer op.