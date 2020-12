Vogelgriep op leghennenbedrijf in Den Bommel

Waarschijnlijk gaat het om een laagpathogene variant. Het bedrijf van 25.000 kippen wordt geruimd.

Waarschijnlijk gaat het om een laagpathogene variant. Om te voorkomen dat het muteert naar een hoogpathogeen virus, gaat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de kippen ruimen.

Vervoersverbod

Het ministerie van landbouw heeft per direct een vervoersverbod afgekondigd voor een straal van 1 kilometer rond het bedrijf in Den Bommel. In deze omgeving bevinden zich geen andere pluimveebedrijven.

Dit is de tiende besmetting van een pluimveebedrijf met het vogelgriepvirus. De eerste besmetting was op 30 oktober in Altforst (Gld.).