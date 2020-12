Sectorplan fijnstofreductie kan verder uitgewerkt

De overheid heeft groen licht gegeven voor het verder uitwerken van het Sectorplan fijnstofreductie. Dat melden LTO Nederland, NOP en en de pluimveehoudersvakbond NVP.

Minister Carola Schouten van Landbouw en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat stemmen in met het voorgestelde sectorplan, dat als alternatief moet gelden voor wettelijke eisen gericht op de fijnstofuitstoot per 2022.

Realistische invulling

Het sectorplan is gericht op een realistische invulling van de kabinetsambitie om fijnstofemissies te reduceren. Deze zijn gericht op een reductie van de fijnstofuitstoot van 70% bij nieuwe stallen en 50% bij bestaande stallen. De pluimveesector wil deze doelen halen met haalbare en betaalbare technieken en maatregelen. Daarbij wordt ook ingezet op innovatie van nieuwe technieken.

Combinatie

Er wordt in het sectorplan een combinatie gemaakt van landelijke reductiedoelen en hogere doelen in gebieden met hoge fijnstofuitstoot. In Nederland zijn enkele gebieden waar de fijnstofuitstoot uit de pluimveehouderij hoger is dan de norm die de wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt.

Uitwerking onder leiding Jan Workamp

De uitwerking van het sectorplan gebeurt onder leiding van Jan Workamp, in samenwerking met LTO/NOP en NVP. In 2021 wordt het Sectorplan fijnstofreductie ter goedkeuring voorgelegd aan beide betrokken ministeries.