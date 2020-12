Nog steeds geen broedeieren naar Rusland

De Russische grens is nog steeds gesloten voor broedeieren uit Nederland.

De importstop die Rusland op maandag 2 november instelde in reactie op de eerste vogelgriepuitbraak op een vermeerderingsbedrijf in Altforst, is nog steeds van kracht. Anton Butijn, voorzitter van de Centrale Organisatie Broedeieren en Kuikens (COBK), weet niet wanneer de grens weer opengaat. “Daar is geen zicht op. Alle door het bedrijfsleven ingevulde questionaires liggen in Moskou ter beoordeling.”

Andere exportbestemmingen

Volgens de voorzitter van de brancheorganisatie hebben broedei-exporteurs voor beperkte volumes broedeieren andere exportbestemmingen gevonden. Ook gaan er broedeieren naar de eiproductenindustrie. De broedeiproductie is afgenomen doordat koppels vleeskuikenouderdieren vervroegd zijn afgevoerd. De door de grenssluiting veroorzaakte situatie kost de vermeerderingssector miljoen euro’s per week, aldus Butijn. “Ik weet dat niet precies, want ik heb geen exact zicht wat nu weggaat en tegen welke prijzen. Onze leden houden dit uit concurrentieoverweging voor zichzelf.”

Voor de grenssluiting nam Rusland per week ongeveer 14 miljoen broedeieren af.