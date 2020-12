Nieuwe voorzitter LTO/NOP-kring leghennenhouders

De 38-jarige legpluimveehouder Jacco Wisserhof is de nieuwe voorzitter van de LTO/NOP-kring leghennenhouders.

Hij is door LTO Nederland benoemd als lid van de landelijke vakgroep Pluimveehouderij, waar hij de legpluimveehouders zal vertegenwoordigen.

Wisserhof is de opvolger van Jos Mans, die de functie tijdelijk vervulde na het aftreden van Hugo Bens. Mans gaf destijds al aan de functie voor een jaar te willen vervullen.

Volop inzetten voor pluimveehouderij

Jacco Wisserhof heeft met zijn vrouw Renske een legpluimveebedrijf in Rhenen (U.). Daar houden ze 18.000 vrije-uitloopkippen en 25.000 scharrelkippen. Daarnaast houden ze nog een beperkt aantal vleesvarkens. Wiserhof laat weten zich hard te willen gaan maken voor de legpluimveesector in wat ongetwijfeld een uitdagende tijd gaat worden.

“Ik ben trots op de legpluimveesector. Een mooie, innovatieve sector die een heel mooi product maakt. De sector verdient een hele goede plek binnen agrarisch Nederland. Daar wil ik me hard voor maken,” zo geeft hij aan. “Het wordt ongetwijfeld een uitdagende tijd, maar de sector heeft zich altijd kunnen weren en tegenslagen weer overwonnen. Samen met mijn medebestuurders in de kring en de vakgroep ga ik me daar vol voor inzetten.”