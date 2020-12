Nieuwe uitbraak vogelgriep in België

In België is een nieuwe uitbraak van vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf in Diksmuide (West-Vlaanderen).

Het Belgisch voedselagentschap FAVV laat donderdag 17 december weten dat nog onbekend is of het om een hoog- of laagpathogene variant gaat.

Op het bedrijf is in ieder geval een besmetting met een H5-variant van vogelgriep vastgesteld. Dit gebeurde nadat er licht verhoogde sterfte werd opgemerkt. In eerste instantie is alleen een 3-kilometergebied ingesteld rondom het bedrijf. De FAVV laat weten dat verdere maatregelen volgen zodra bekend is of het om een hoog- of laagpathogeen virus gaat. In het 3-kilometergebied geldt voorlopig een standstill.

In België zijn in de afgelopen drie weken twee besmettingen met hoogpathogene vogelgriep van het type H5 vastgesteld: op een vleeskuikenbedrijf in Menen en bij een hobbyhouderij in Dinant.