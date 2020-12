Maatregelen vogelgriep rond Altforst ingetrokken

Het AI-beschermings- en toezichtsgebied rond Altforst is per 30 november opgeheven.

Het gebied met beperkende maatregelen voor het transport van eieren, eendagskuikens, vleeskuikens, broedeieren en pluimveemest, was op 29 oktober ingesteld nadat op een vermeerderingsbedrijf een HPAI-besmetting was vastgesteld. De beperkende maatregelen gelden tot 30 dagen na voltooien van de reiniging en ontsmetting van een besmet bedrijf, mits er geen bijzonderheden gebeuren.

Puiflijk

In een deel van het ingesloten gebied rond Altforst blijven nog beperkende maatregelen van kracht omdat er een overlap is met het B/T-gebied Puiflijk. Dat is ingesteld op 5 november, nadat een HPAI-besmetting werd vastgesteld op een bedrijf met (opfok)leghennen. Het gebied rond Puiflijk geldt tot 8 december.