Vogelgriep op tweede Gelders pluimveebedrijf

Op een legpluimveebedrijf in de Gelderse plaats Puiflijk is H5-vogelgriep aangetroffen. Volgens het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit gaat het waarschijnlijk om hoogpathogene vogelgriep.

Opmerkelijk is dat het bedrijf in het 3-kilometergebied ligt van het vorige week besmette pluimveebedrijf in Altforst. Alle bedrijven in dit gebied werden dit weekend negatief bevonden na onderzoek op vogelgriepbesmetting door Wageningen Bioveterinary Research.

Ruimingen

Het legpluimveebedrijf in Puiflijk telt 100.000 leghennen, die worden geruimd. Tevens wordt een opfokbedrijf geruimd dat zich binnen een straal van 1 kilometer van dit besmette bedrijf bevindt, met 150.000 opfokleghennen. In het 3-kilometergebied rondom het besmette bedrijf in Puiflijk bevinden zich 6 andere bedrijven, die worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. In de 10-kilometerzone liggen 24 andere pluimveebedrijven. Hier geldt een vervoersverbod.