Vogelgriep in Polen, nieuwe strop voor export

Export pluimveevlees vanuit de EU onder druk na vogelgriep op Pools leghennenbedrijf.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat in heel Noordwest-Europa voor uitbraken zorgt, is nu ook aangetroffen op een pluimveebedrijf met ruim 900.000 leghennen in Polen.

Het is de eerste uitbraak dit najaar in Polen en een nieuwe strop voor de export van pluimveevlees vanuit de EU.

Polen grootste producent pluimveevlees in EU

Gisteren kwam ook België er al bij op het lijstje van landen met uitbraken. Polen is de grootste producent van pluimveevlees binnen de Europese Unie en ook een grote exporteur. Maar na een vogelgriepuitbraak gooien sommige derde landen de grens volledig dicht voor producten uit het land waar een bedrijf besmet is. Nu steeds meer landen in Europa te maken hebben met vogelgriepuitbraken betekent dit ook dat er steeds meer pluimveevlees op de Europese markt drukt.

De Poolse organisatie van pluimveehouders, Kipdip, vreest (opnieuw) negatieve consequenties voor de export van het land. “Dat zou opnieuw een negatieve impuls zijn voor de nu al dramatische situatie in de Poolse pluimveesector”, aldus de organisatie.