Vogelgriep bij hobbykippen in Noord-Holland

In Middelie (gemeente Edam-Volendam) is bij kippen van een hobbyhouder vogelgriep (H5) vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Het gaat volgens het ministerie waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. De kippen op het bedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geen commerciële bedrijven in de buurt

Volgens het ministerie zitten er rond de besmette locatie geen commerciële pluimveebedrijven. LNV ziet in de besmette hobbykippen dan ook geen groter risico dan in wilde vogels. Daarom vindt het ministerie het ruimen van de dieren in combinatie met de reeds geleden landelijke maatregelen voldoende om verdere verspreiding te voorkomen.