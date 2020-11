H5N8-vogelgriep op opfokbedrijf in West-Engeland

Bij een opfokbedrijf in Frodsham, Cheshire, in West-Engeland is laagpathogene H5N8- vogelgriep aangetroffen. Dat heeft Animal and Plant Health Agency (Apha) meegedeeld.

De dienst voert verdere testen uit om te bepalen of het om een hoogpathogene variant gaat. Veiligheidzones ingesteld Alle 13.000 dieren op het bedrijf, dat ouderdieren voor vleeskuikens opfokt, zijn of worden geruimd. Rond het bedrijf zijn de voorgeschreven veiligheidszones ingesteld. “We zijn met de grootste spoed contactbedrijven aan het controleren om verdere verspreiding te voorkomen”, zegt een woordvoerder van Apha, een dienst van het plattelandsministerie Defra. Apha meldde eerder een geval van H5N2-vogelgriep in Kent, maar stelt dat er geen verband tussen beide zaken is. Zoals gebruikelijk in Groot-Brittannië benadrukken de autoriteiten direct dat er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid bestaat.