Geen vogelgriep bij bedrijven rondom Puiflijk

Er is geen vogelgriep gevonden bij pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer rond het legpluimveebedrijf in Puiflijk dat donderdag HPAI-besmet bleek. Het resultaat van de bemonstering van de zes pluimveebedrijven is negatief. Dat maakte het ministerie van LNV zaterdag bekend aan brancheorganisatie Avined.

De zes bedrijven waren al eerder negatief gescreend, omdat ze ook liggen in het driekilometergebied rondom het HPAI-besmette vermeerderingsbedrijf in Altforst. Na de vondst van HPAI in Puiflijk zijn ze opnieuw gescreend. Beide driekilometergebieden overlappen elkaar grotendeels. Veterinaire situatie Eerder meldde Avined dat het ministerie ten minste 72 uur wil afwachten, voordat er weer mogelijk uitzonderingen op het vervoersverbod binnen de tienkilometerzones Altforst en Puiflijk worden gemaakt. Deze periode loopt sinds de bevestiging van de besmetting in Puiflijk (donderdag 5 november). Het ministerie vindt de veterinaire situatie momenteel niet stabiel genoeg. Er worden namelijk op veel plaatsen besmette wilde vogels gevonden in West-Europa. Ontheffingen ingetrokken De NVWA had enkele ontheffingen verleend op de ingestelde vervoersverboden voor B/T-gebied Altforst, maar had die na het bekend worden van de HPAI-besmetting in Puiflijk weer ingetrokken.