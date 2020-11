Op een vleeskuikenbedrijf in het Belgische Menen, tegen de grens met Frankrijk aan, is een uitbraak van hoogpathogene vogelgriep vastgesteld.

Het is de eerste vogelgriepuitbraak in België dit jaar, en tevens de eerste uitbraak met hoogpathogene vogelgriep in het land sinds 2017. Het Belgisch voedselagentschap FAVV meldt dat het bedrijf inmiddels geruimd is. De besmetting kwam aan het licht doordat op het bedrijf licht verhoogde sterfte werd opgemerkt. Het gaat om een vogelgriepvirus van het type H5, het N-type is nog niet bekend.

Andere Noordwest-Europese landen

In Nederland is sinds 28 oktober op zes pluimveebedrijven hoogpathogene vogelgriep vastgesteld. Ook in andere Noordwest-Europese landen zijn al uitbraken geweest op pluimveebedrijven en bij hobbydieren. Het virus is op grote schaal aanwezig onder wilde vogels.

Vleeskuikens

Afgelopen weekend werd in Nederland ook hoogpathogene vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Dat is opmerkelijk; in de voorgaande jaren waren er nooit uitbraken op vleeskuikenbedrijven, en werd zelfs gespeculeerd dat vleeskuikens wellicht niet vatbaar waren voor het virus.