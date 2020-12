België verbiedt uitladen vleeskuikens wegens HPAI

In België is het uitladen van vleeskuikens sinds 27 november verboden nadat op een vleeskuikenbedrijf in Menen hoogpathogene H5N5 vogelgriep is vastgesteld.

Hiertoe heeft de Belgische landbouwminister besloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit meldt de Belgische Landsbond Pluimvee. Vleeskuikens van eenzelfde koppel moeten binnen twee werkdagen na de eerste dag van laden worden afgevoerd van een bedrijf. Voor koppels kuikens opgezet vóór 27 november is derogatie (ontheffing) mogelijk om te vermijden dat de wettelijke normen op het vlak van dierenwelzijn in gedrang komen door het uitlaadverbod. Alleen bedrijven met vleeskuikens of andere vleeskippen buiten het toezichtsgebied rond het besmette bedrijf kunnen ontheffing krijgen. Een dierenarts moet het koppel eerst klinisch inspecteren.