Efsa waarschuwt voor risico op uitbraak vogelgriep

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (Efsa) waarschuwt lidstaten van de Europese Unie op het risico voor nieuwe uitbraken van hoogpathogene varianten van de vogelgriep.

Aanleiding voor de waarschuwing is de uitbraak en verspreiding van het H5N8-virus in Rusland en Kazachstan. Trekvogels kunnen dit overbrengen naar Europa. De autoriteit adviseert extra controles uit te voeren en waar nodig voorzorgsmaatregelen te treffen. Dat meldt Efsa op basis van het meest recente rapport met updates van de vogelgriep in de periode mei tot en met augustus 2020, wereldwijd.

Noord- en Oost-Europa meest gevoelig

Noord- en Oost-Europa zijn – gekeken naar het verleden – het meest gevoelig voor nieuwe uitbraken, volgens Efsa. Toen het virus in 2005 en 2016 opdook in hetzelfde gebied in Rusland waar het virus nu heerst, volgde even later uitbraken in Noord- en Oost-Europa. “Als dat patroon zich herhaalt, zullen dezelfde gebieden in Europa deze herfst en winter te maken krijgen met uitbraken”, aldus Efsa.

Ook verspreiding naar Zuid- en West-Europese landen is mogelijk. De verspreiding komt het snelst op gang wanneer de temperaturen in Rusland en Kazachstan gaan dalen. Besmette trekvogels reizen dan af naar zuidelijke gelegen gebieden.