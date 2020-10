Corona vastgesteld bij personeel Interovo

Dat meldt de GGD Gelderland-Zuid. Volgens de GDD heeft het bedrijf direct maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen. Eén daarvan is het halveren van de productie voor de komende twee weken. Dat is nodig om de 1,5 meter afstand tussen de medewerkers te borgen. Alle ruim 200 medewerkers van Interovo zijn inmiddels getest op het coronavirus. Ook anderen die veel contact hebben gehad met medewerkers van het bedrijf, zoals enkele vrachtwagenchauffeurs die regelmatig bij Interovo komen, zijn getest op het virus.

De regionale GGD laat weten momenteel nog bezig te zijn met het bron- en contactonderzoek. De besmettingen kwamen aan het licht nadat een groep van 6 medewerkers zich liet testen, omdat zij coronagerelateerde klachten hadden. De GGD laat weten de komende week in nauw contact te blijven met het bedrijf om de situatie te monitoren.

Interovo Egg Group

Interovo Egg Group heeft tientallen locaties in Nederland en Europa, waaronder pluimveebedrijven, pakstations en verwerkingslocaties waar eiproducten worden geproduceerd. De onderneming is actief in Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Polen.