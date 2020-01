Vogelgriep verspreidt zich verder in Oost-Europa

Het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 – dat twee weken geleden voor het eerst is vastgesteld op een Pools pluimveebedrijf – verspreidt zich flink in Oost-Europa.

Dit weekend is het virus ook vastgesteld op een kalkoenbedrijf in Hongarije met 53.000 dieren, en bij een kleinschalig backyard-bedrijf in Slowakije. Daarnaast is het virus in Polen nu tevens vastgesteld in een derde provincie, West-Pommeren. Deze ligt aan de Oostzee en grenst aan Duitsland. Daar is het virus ook weer aangetroffen op een kalkoenbedrijf, met ruim 22.000 dieren.

Dat betekent dat het virus in Polen nu op 10 bedrijven is aangetoond in 3 verschillende provincies; in 3 verschillende hoeken van het land. Ook is het virus afgelopen week vastgesteld bij een wilde vogel. Die is dood gevonden in Oost-Polen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft vrijdag ook voor pluimveetransporten afkomstig uit Slowakije een tweede reiniging en ontsmetting onmiddellijk na binnenkomst in Nederland verplicht gesteld. Deze maatregel gold al voor transporten afkomstig uit Polen. Vanaf maandag 13 januari geldt ook een verplichte dubbele reiniging en ontsmetting voor pluimveetransport afkomstig uit Hongarije.

Avined: uitgelegde kippen niet in Polen slachten

Pluimveekoepelorganisatie Avined adviseert pluimveehouders om uitgelegde legkippen niet in Polen te laten slachten, om het risico op insleep van het virus vanuit Polen via transportwagens te verkleinen. Normaliter gaat een deel van de uitgelegde hennen naar Polen voor de slacht. Volgens Avined is er voldoende slachtcapaciteit in Nederland en België om de dieren hier te laten slachten.

Avined roept de pluimveesector daarnaast op om zorgvuldig te zijn in contacten met Polen, en scherp te zijn op hygiënemaatregelen. Naast het reinigingen van transportwagens wordt onder meer gewezen op zorgvuldige reiniging en ontsmetting van eiertrays. Deze vormen een bekend besmettingsrisico.