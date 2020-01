Vogelgriep bij wilde vogel in Duitsland

In het oosten van Duitsland is in deelstaat Brandenburg bij een wilde vogel hoogpathogene vogelgriep, type H5N8, vastgesteld.

Het is de eerste vondst van het virus in Duitsland.

Het virus is aangetroffen bij een dode kolgans in de landkreis Spree-Neiße, een gebied dat grenst aan Polen. Het is de tweede keer in de afgelopen weken dat het virus bij een wilde vogel is geconstateerd. Eerder gebeurde dit bij een dood gevonden havik in het oosten van Polen.

Er waren vandaag meer nieuwe meldingen van hoogpathogene vogelgriep. In Oekraïne is dit weekend een hoogpathogeen H5-virus vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf, zo heeft Oekraïne maandag bij de wereldwijde diergezondheidsorganisatie OIE gemeld. Een bedrijf met 98.000 stuks pluimvee in de plaats Buhakiv (in het midden van Oekraïne) is besmet met vogelgriep. Oekraïne heeft nog niet naar buiten gebracht of het ook daar om het H5N8-vogelgriepvirus gaat.

Eerder al vogelgriep in Polen, Hongarije, Roemenië en Slowakije

In de afgelopen drie weken werd het hoogpathogene H5N8-virus al in

Polen, Hongarije, Roemenië en Slowakije aangetroffen.

Afgelopen weekend kwam daar bovendien ook Tsjechië bij, waar een kleine backyard-farm besmet bleek met het vogelvirus. Maandag heeft bovendien Roemenië een tweede uitbraak van het H5N8-virus gemeld bij de OIE. In de plaats Seini, waar eerder al een uitbraak was, is het virus vastgesteld op een commercieel pluimveebedrijf met 22.762 dieren. Die worden geruimd.

‘Tweede uitbraak in Slowakije’

Ook in Slowakije zou volgens Reuters een tweede uitbraak van het virus op een backyard-farm zijn.

In totaal is het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus sinds 31 december 2019 op zeker 19 pluimveebedrijven vastgesteld, waarvan 4 kleinschalige backyard-farms. Met Oekraïne daarbij (indien dit hetzelfde virus betreft), en de nieuwe uitbraak in Slowakije, zou de teller op 21 bedrijven in 6 landen staan.

Maandag kwam in Nederland de Deskundigengroep Dierziekten bij elkaar op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Die moet adviseren of in Nederland een ophokplicht zinvol zou zijn. Het ministerie verwacht hier op zijn vroegst morgen (21 januari) meer over te melden.