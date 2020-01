Vogelgriep Polen: allemaal H5N8

Op alle 9 pluimveebedrijven in Polen die in de afgelopen twee weken besmet bleken met hoogpathogene vogelgriep, is het H5N8-virus aangetroffen.

Dat blijkt uit de melding die Polen heeft gedaan bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE.

Het H5N8-virus is op 8 besmette bedrijven in Oost-Polen aangetroffen, maar ook op een bedrijf in richting het Westen van het land in de plaats Topola Osiedle (provincie Wielkopolska). Bovendien is hetzelfde virus ook aangetroffen bij een wilde vogel in de Lublin regio, direct in de omgeving van een flink aantal van de besmette bedrijven, zo heeft de Poolse CVO gemeld. Het virus is daar vastgesteld bij een havik die dood is gevonden.

Tot zover is het virus nu vastgesteld op 5 kalkoenbedrijven (waartussen meerdere contactbedrijven van elkaar), 1 bedrijf met parelhoenders, 1 leghennenbedrijf (degene meer richting Midden-/West-Polen) en op 2 kleinschalige bedrijven met allerlei verschillende soorten gevogelte.

Andere verdenkingen

De provincie Lublin heeft tot zover geen antwoord gegeven op de vraag of er nog andere verdenkingen zijn op dit moment. Eerder van de week was er wel een andere verdenking van vogelgriep op een eendenbedrijf ook richting het Westen van Polen (eveneens in de Wielkopolska provincie), maar Poolse media melden inmiddels dat daar negatief getest zou zijn voor vogelgriep en dat de autoriteiten vermoeden dat dieren hier gestorven zijn door verwaarlozing.

Invoerrestricties

Ondertussen hebben verschillende landen buiten Europa invoerrestricties opgelegd voor pluimveeproducten afkomstig uit Polen. De Poolse CVO meldt onder andere dat Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Hong Kong en Singapore handelsrestricties hebben ingesteld. Polen is binnen Europa de grootste producent van pluimveevlees en één van de weinige landen die (tot deze week) toegang had tot de Zuid-Afrikaanse markt.