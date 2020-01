Verdere opmars vogelgriep in Oost-Europa

Het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 is nu ook vastgesteld op een legpluimveebedrijf in het noordwesten van Roemenië.

Het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 is nu ook vastgesteld op een legpluimveebedrijf in het noordwesten van Roemenië. Daarmee blijft het virus zich verder verspreiden in Oost-Europa.

Vogelgriep in 4 landen

Het virus is nu in 4 landen aangetroffen bij gehouden gevogelte: Polen, Hongarije, Slowakije, en nu dus ook Roemenië. Roemenië heeft woensdag melding gemaakt van de uitbraak bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Deze is eerder deze week bevestigd door het Roemeense referentielaboratorium.

Uit de melding bij de OIE blijkt dat op het besmette leghennenbedrijf in Seini (regio Transsylvanië) 11.190 van de in totaal 18.699 hennen al dood waren voor de ruiming.

Uitbraak op eendenbedrijf Hongarije

Daarnaast is dinsdag in Hongarije een tweede uitbraak met het H5N8-virus vastgesteld op een groot eendenbedrijf in het oosten van het land. Op het bedrijf in de plaats Létavértes (tegen de Roemeense grens) worden 115.000 eenden geruimd. In de hele regio zijn er daarmee nu vijftien besmettingen bevestigd sinds de eerste uitbraak op 31 december 2019 in Polen.

Grote afstanden tussen uitbraken

Vanuit Nederlandse pluimveeorganisaties wordt de situatie in Oost-Europa nauwlettend gevolgd. Ook gezien de grote afstanden die er zijn tussen de verschillende uitbraken. Tussen verschillende besmette bedrijven zitten honderden kilometers. Met hemelsbreed ruim 800 kilometer is de afstand tussen het besmette bedrijf in Roemenië en die in West-Polen groter dan de afstand tussen dat laatste bedrijf en de Nederlandse grens (hemelsbreed zo’n 550 kilometer).

Een eendenbedrijf in Hongarije is op 15 januari afgesloten in verband met vogelgriep - Foto: EPA

NVWA stelt dubbele R&O verplicht

Koepelorganisatie Avined raadde vorig week al af om nog uitgelegde legkippen in Polen te laten slachten, om te voorkomen dat het virus met transportwagens mee terug komt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft een dubbele R&O verplicht gesteld voor pluimveetransport afkomstig uit Polen, Hongarije, Slowakije en sinds woensdag ook voor Roemenië.

1 melding van vogelgriep bij wilde vogel

Tot nu toe is er 1 melding geweest van het virus bij een wilde vogel: een havik die dood is gevonden in het oosten van Polen. Een hoogpathogeen H5N8-vogelgriepvirus waarde eerder rond in Europa, in 2016. Het virus zorgde toen niet alleen voor uitbraken op commerciële pluimveebedrijven, maar ook voor massale sterfte onder wilde vogels.