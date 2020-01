Verdachte stalbrand 27 februari voor de rechter

De inhoudelijke behandeling in de zaak over de brandstichting in Kiel-Windeweer is op 27 februari.

Het onderzoek naar de verdachte van de brandstichting is afgerond. Dat werd duidelijk tijdens een zogenoemde regiezitting op 24 januari bij de rechtbank in Groningen. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het rapport van de reclassering nog ontbreekt. “Wij verwachten dat het reclasseringsrapport medio februari wordt aangeleverd, zodat de inhoudelijke behandeling op 27 februari naar verwachting door kan gaan”, aldus een persvoorlichter. 100.000 vleeskuikens gedood Bij de brand in Kiel-Windeweer kwamen afgelopen zomer 100.000 vleeskuikens om. De verdachte van de brandstichting – een 27-jarige man uit Hoogezand (Gr.) – kwam in december onder voorwaarden vrij. Het Openbaar Ministerie ging tevergeefs in hoger beroep tegen deze schorsing van de gevangenhouding.