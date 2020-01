Verdachte brandstichting Kiel-Windeweer blijft onder voorwaarden vrij

De man die ervan wordt verdacht brand te hebben gesticht op een vleeskuikenbedrijf in Kiel-Windeweer blijft onder voorwaarden vrij.

Het hoger beroep van het Openbaar Ministerie tegen de schorsing van de gevangenhouding werd dinsdagmiddag 7 januari afgewezen door de raadkamer gevangenhouding in Leeuwarden. “Dat is uitermate teleurstellend”, zo laat een persvoorlichter namens het OM weten. De 27-jarige verdachte uit Hoogezand kwam in december op vrije voeten.

Onderzoek nog gaande

Het onderzoek naar de verdachte is nog gaande. Er is nog geen datum voor de behandeling van de strafzaak. Op 24 januari dient in Groningen een regiezitting, om eventuele onderzoekswensen van de verdachte te onderzoeken. Daarbij wordt verder niet inhoudelijk ingegaan op de strafzaak.

Bij de stalbrand in Kiel-Windeweer gingen afgelopen zomer twee stallen in vlammen op. Daarbij vonden 100.000 vleeskuikens de dood.