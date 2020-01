Rechtbank: Chickfriend moet met stukken komen

De rechtbank in Arnhem heeft het vonnis rond de mogelijke aansprakelijkheid van de bestuurders van Chickfriend voor schade veroorzaakt in de fipronilcrisis, uitgesteld.

Ze wil dat Chickfriend eerst bepaalde informatie alsnog opstuurt. Dat meldde de rechtbank donderdag 9 januari.

De vertegenwoordigers van 123 pluimveebedrijven hebben de stalreinigers uit Barneveld, Chickfriend BV, aansprakelijk gesteld via een procedure bij de rechtbank voor de schade die zij opliepen tijdens de fipronilcrisis. Chickfriend behandelde hun stallen tegen bloedluis met een middel waarin later de verboden biocide fipronil bleek te zitten.

Chickfriend wil Staat aansprakelijk stellen

Naar nu blijkt is Chickfriend ondertussen ook een eigen procedure gestart. Als Chickfriend inderdaad aansprakelijk gesteld wordt, dan willen de bestuurders dat verhalen op de Staat der Nederlanden. Die procedure loopt apart van de hoofdzaak. In die zogeheten vrijwaringsprocedure zijn door Chickfriend en de Staat stukken ingebracht.

De rechtbank vroeg in oktober al of de eisers in de hoofdzaak – de pluimveebedrijven dus – die stukken mogen hebben. Chickfriend weigerde ze toen te verstrekken. Dat moet ze nu alsnog doen, bepaalden de rechters. De informatie die Chickfriend alsnog moet aanleveren betreft in ieder geval het verweer van Chickfriend in de vrijwaringsprocedure. De rechtbank kon 9 januari niet ingaan op de inhoud van de stukken verder.

Chickfriend krijgt tot 22 januari de tijd om die stukken in te dienen. Daarna krijgen beide partijen een maand de tijd hierop te reageren. Uiteindelijk zal de rechtbank dan vonnissen of Chickfriend aansprakelijk is.

Enorme schade op 123 pluimveebedrijven

De 123 pluimveebedrijven die de procedure zijn gestart liepen enorme schade op nadat ‘de jongens met hun wondermiddel’ langskwamen om bloedluis te bestrijden. Bij alle bedrijven bleek later een te hoog gehalte fipronil in de eieren te zitten, zei hun advocaat op de zitting. Bij sommige bedrijven duurde het weken voordat het verboden middel volledig uit de stallen verdwenen waren en al die tijd mochten ze geen eieren leveren.