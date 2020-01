Nieuwe vogelgriepuitbraken in Oost-Europa

Het aantal vogelgriepuitbraken in het oosten van Europa blijft ook deze week oplopen, hoewel niet explosief volgens de officiële meldingen.

Slowakije meldde deze week twee nieuwe uitbraken bij de werelddiergezondheidsorganisatie OIE. Ook in Polen blijft de teller oplopen, hoewel nog niet allemaal gemeld bij de OIE.

Inmiddels zijn er in Oost- en Midden-Europa zeker dertig uitbraken met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld sinds 31 januari 2019, waarvan achttien in Polen, zo blijkt uit informatie van de Poolse Chief Veterinary Officer (CVO). Volgens de Poolse organisatie van pluimveeproducenten is daar woensdag nog weer een uitbraak bijgekomen in de regio onder de stad Poznań.

Bijna 500.000 dieren zijn inmiddels geruimd. De meeste besmette bedrijven waren kalkoenbedrijven, maar het virus is ook bij eenden, leghennen, parelhoenders en op diverse backyard farms vastgesteld. Uitbraken zijn er tot nu toe in de landen Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië en Oekraïne. Daarnaast werden in Polen en in Duitsland (vlakbij de Poolse grens) twee dode besmette wilde vogels gevonden.

In Slowakije werd deze week vogelgriep vastgesteld bij zeker veertig vogels in een dierentuin. De dierentuin is inmiddels gesloten voor nader onderzoek bij alle bijna vijfhonderd stuks gevogelte die er gehuisvest zijn.