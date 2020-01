NVWA: claim bloedluismiddel Agrifirm mag niet

Agrifim mag niet claimen dat Micon kan worden ingezet om op legpluimveebedrijven bloedluis te beheersen.

Dat heeft de NVWA de veevoerfabrikant enkele dagen geleden laten weten. Door deze claim is het product een diergeneesmiddel en Agrifirm heeft daar geen registratie voor aangevraagd.

Agrifirm lanceerde woensdag 22 januari tijdens de Bio-beurs in Zwolle een nieuwe aanpak om vogelmijt (ook wel bloedluis genoemd) op legkippenbedrijven te beheersen. Onderdeel van die geïntegreerde aanpak is de toevoeging van Micon aan het legvoer. Dankzij aromatische componenten in dit natuurlijke product, afkomstig van citroengras en kruidnagel, scheiden hennen een geur af die vogelmijt op afstand houdt. Dit leidde in proeven tot een afname van de bloedluispopulatie van gemiddeld 73%. Micon is ook toegestaan in biologische voeders, meldde Agrifirm in het persbericht.

Vragen gesteld

Op basis van de claim in dit persbericht heeft het vakblad Pluimveehouderij Agrifirm gevraagd of het product een toelating heeft als biocide of diergeneesmiddel. Dezelfde vragen legde Pluimveehouderij voor aan het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CtbG), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (inclusief Diergeneesmiddelen) en aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Agrifirm mag effect niet claimen

Volgens het CtbG is Micon geen biocide, maar het CBG was op basis van het Agrifirms persbericht over Micon van mening dat het middel onder de definitie van een diergeneesmiddel valt. De NVWA kon in eerste instantie op basis van een persbericht geen uitspraken doen “over een middel dat we niet kennen.” Dinsdagmiddag zei de NVWA dat zij Agrifirm enkele dagen geleden heeft laten weten dat het bedrijf dit effect van Micon niet mag claimen. De vragen van Pluimveehouderij waren voor de NVWA aanleiding dit product nader te onderzoeken.

Agrifirm blijft bij standpunt

Agrifirm, vrijdag 24 januari al gewezen op de reactie en mening van het CBG, bleef bij zijn standpunt dat het product Micon een mineraalvoeder voor pluimvee is. “Het bestaat uit voedermiddelen (calciumcarbonaat en citruspulp) en EU-toegelaten additieven (sepioliet en een mengsel van aromatische stoffen). Micon valt daarmee onder de diervoederwetgeving. Het betreft dus géén diergeneesmiddel en géén biocide”, aldus Agrifirm.

Voorbereiding voor introductie Micon

Op aanvullende vragen van Pluimveehouderij of Agrifirm bij de instanties CtbG en CBG had geïnformeerd of Micon een biocide, dan wel een diergeneesmiddel is, reageerde Agrifirm dinsdagmiddag nog met de opmerking dat het bedrijf bij de voorbereiding voor de introductie van Micon grondig te werk is gegaan. “Dit betekent concreet dat Agrifirm een eigen beoordeling heeft gemaakt van Micon. Hierbij is – naast onze eigen expertise – gebruik gemaakt van informatie van onze leverancier. Hieruit is gebleken dat Micon valt onder de EU diervoederwetgeving en er geen sprake is van een biocide en/of diergeneesmiddel. Na overleg met het NVWA kunnen wij u nogmaals bevestigen dat Micon een mineraalvoeder voor pluimvee is en dat het daarmee geen diergeneesmiddel of biocide is.”

Kort daarna meldde de NVWA Pluimveehouderij dat Agrifirm de claim van Micon ten aanzien van bloedluis niet mag doen.

De website van Agrifirm/Micon is sinds dinsdagmiddag uit de lucht.