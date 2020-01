Minister Schouten opent Kipster in Beuningen

Landbouwminister Carola Schouten opende vrijdagmiddag de Kipster in Beuningen.

Het is de tweede Kipster-locatie, na de eerste in Castenray (L), die in september 2017 werd geopend.

Schouten opende Kipster door doosjes met de ‘eerste’ eieren uit Kipster 2 te overhandigen aan Quirine de Weerd van Lidl Nederland en Teun Verheij van Albron.

Rekening houden met kip en milieu

Kipster is een stalconcept dat speciaal is ontwikkeld rekening houdend met de kip en het milieu. De initiatiefnemers profileren zich met Kipster als zijnde de meest mens-, milieu- en diervriendelijke kippenstal ter wereld. De kippen kunnen binnen in de stal rondscharrelen in een binnentuin en er is ook een buitenuitloop. Daarnaast zijn er allerlei technische voorzieningen om de emissie van fijn stof en ammoniak sterk te beperken. Voor de voeding van de kippen wordt gebruik gemaakt van onder meer reststromen uit de productie van humane voedingsmiddelen. De Dierenbescherming heeft aan Kipster 3 sterren van het Beter Leven-keurmerk toegekend, net zo veel als aan biologische legkippenhouderij.

De nieuwe Kipster-stal. - Foto: ANP

Prijsafspraak

Bijzonder aan Kipster is dat het bedrijf pas van start ging nadat het een meerjarige (prijs)afspraak had gemaakt over de afzet van de eieren, met supermarktketen Lidl.

Inmiddels was er ook vanuit andere partijen interesse voor de Kipster-eieren, onder meer van inkooporganisatie Victoria Trading, dat de inkoop voor onder anderen attractiepark De Efteling en de cateraars Albron en Délifrance.

Kipster-haantjes

Wat ook bijzonder is aan het Kipster-concept, is dat de haantjes – de broertjes van de Kipster-hennen – niet kort na de geboorte worden gedood, maar gedurende 15 weken worden gehouden en dan worden geslacht en verwerkt tot verschillende Kipster-haantjes-producten.

In Beuningen bouwde Kipster 2 nieuwe stallen. Voor in totaal 42.000 kippen. Die zitten er al in, witte, van het ras Dekalb.

Samenwerking en verduurzaming

Schouten noemde Kipster als voorbeeld van partijen die in de keten samenwerken en de schouders er onder zetten om te veranderen, om de transitie te maken naar verduurzaming. “En dat hebben jullie niet bescheiden aangepakt.” De omschakeling vereist ketenpartners die bereid zijn risico’s te nemen. “Omdat ze ergens in geloven.”

Veel animo voor verandering

De minister ziet veel animo voor verandering. Ze ziet dat steeds meer boeren onderdeel gaan uitmaken van kringlopen en daar nieuwe verdienmodellen voor maken. Dat is essentieel om de omslag te maken. “Het is belangrijk dat andere partijen oog en oor voor die verandering hebben en samen die beweging voor verandering in gang willen zetten.”

Transitie naar kringlooplandbouw

De minister vertelde dat het ministerie dit jaar concrete stappen wil zetten in de transitie naar kringlooplandbouw met een innovatieprogramma voor duurzame dierlijke producten. Ondernemers kunnen geld krijgen om te onderzoeken of hun plannen haalbaar zijn.