Jumbo de eerste met ‘haanloze’ eieren

Jumbo gaat als eerste supermarktketen eieren verkopen van hennen waarvan de broertjes niet als eendagskuiken zijn gedood. Het zijn zogenoemde Respeggt-eieren.

Jumbo betrekt deze eieren vanuit een speciale productieketen die wordt aangestuurd door Respeggt, een bedrijf dat ‘eieren zonder kuikendoden’ garandeert. Normaal worden naast henkuikens – de toekomstige producentes van consumptie-eieren – ook haankuikens geboren. Die haantjes – in Nederland zo’n 40 miljoen per jaar – worden kort na de geboorte gedood.

Broedeieren. De eieren met een vrouwelijk embryo worden met de techniek van HatchTech verder bebroed, de ‘haan-eieren’ worden afgevoerd en verwerkt tot diervoeder-grondstof. - Foto: Bart Nijs

Geslacht van embryo in broedei bepalen

Al langer wordt gezocht naar technieken om voor de geboorte het geslacht van een embryo in het broedei te bepalen om te voorkomen dat haankuikens worden geboren. De Universiteit van Leipzig heeft daarvoor een methode ontwikkeld die het Nederlandse bedrijf HatchTech, een fabrikant van broedmachines, heeft ontwikkeld van laboratorium naar praktijktoepassing. Die geslachtsbepaling gebeurt op de negende dag van het broedproces. Met behulp van een fijne laserstraal wordt een druppeltje vloeistof uit het ei gehaald, zonder dat het ei wordt beschadigd. De geslachtsbepaling gebeurt op basis van hormonen in de urine van het embryo. De kleur van een markeervloeistof geeft aan of het om een mannelijk of een vrouwelijk embryo gaat. Deze analyse duurt ongeveer een half uur. De eieren met een vrouwelijk embryo worden verder bebroed, de ‘haan-eieren’ worden afgevoerd en verwerkt tot diervoeder-grondstof.

Duitsland

In Duitsland waren Rewe en de daaraan gelieerde discounter Penny in november 2018 de eerste supermarktketens die ‘haanloze’ eieren in de schappen hadden liggen. In zo’n tweehonderd winkels in de regio Berlijn. Penny had als eerste een landelijke dekking, Rewe verwacht die een dezer weken te bereiken. Ook in de winkels van de Duitse supermarkten Edeka, Marktkauf en Famila en in een groot aantal van de Carrefour-supermarkten in de regio Parijs (Frankrijk) zijn de Respeggt-eieren te koop.

Sinds de praktijkintroductie van het Respeggt-concept zijn in Duitsland zo’n miljoen henkuikens geboren, terwijl het uitbroeden van het broertje vroegtijdig is gestopt.